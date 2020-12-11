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Общество

Подзаработали: парень и девушка из Владивостока отправятся под суд за наркозакладки

Сбытчиков наркотиков взяли с поличным. Количество мефедрона, обнаруженное у молодых людей, потянуло на «крупный размер»
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Молодым людям, занимавшимся сбытом наркотиков во Владивостоке, грозит серьезный срок

Молодым людям, занимавшимся сбытом наркотиков во Владивостоке, грозит серьезный срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователь отдела полиции № 5 (Советский район) УМВД России по городу Владивостоку окончил расследование уголовного дела по незаконному сбыту наркотических веществ. Обвинение предъявлено двум молодым людям: 22-летнему парню и 23-летней девушке.

Все началось с того, что местная жительница через Интернет вступила в переписку с неустановленным на данный момент гражданином, который сообщил ей координаты тайника с мефедроном. Она должна была забрать наркотик, а потом распродать его во Владивостоке с помощью «закладок». На помощь девушка позвала своего знакомого по колледжу.

Поздним вечером подельники прибыли в безлюдное место. При себе наркодилеры имели семь свертков с «товаром», обернутых скотчем. «Закладчиков» задержали с поличным сотрудники полиции, которые незадолго до этого приметили две подозрительные личности и какое-то время наблюдали за их действиями. Суммарная масса запрещенного вещества, изъятого при задержании, составила 2,66 граммов.

Один из пакетиков с мефедроном, изъятый у задержанных. Фото: пресс-служба УМВД России по Владивостоку

Один из пакетиков с мефедроном, изъятый у задержанных. Фото: пресс-служба УМВД России по Владивостоку

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере». Преступление не было доведено до конца по независящим от фигурантов обстоятельствам. Распространителям наркотиков грозит наказание — лишение свободы на срок до двадцати лет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владивостоку, все необходимые следственные и процессуальные действия выполнены, расследование дела завершено, доказана причастность обвиняемых к совершению преступления.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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