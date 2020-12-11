Ушел из жизни руководитель ООО "Сумотори-Авто" Евгений Макаров Фото: pixabay.com

Скончался один из руководителей группы компаний «Sumotori», директор ДЦ Kia, Mazda, Subaru и Suzuki ООО «Сумотори-Авто» Евгений Михайлович Макаров. Об смерти от болезни молодого менеджера сообщил председатель совета директоров группы компаний, бывший глава Владивостока Виталий Веркеенко.

«Так много бед и страданий выпало уже всем в этом году. И так не хочется ещё плохих новостей... В семье Сумотори произошла трагедия — ушел из жизни наш Женя Макаров. В это просто невозможно поверить, но все старания врачей, коллег, друзей и семьи и само жизнелюбие Жени — не смогли побороть тяжелейший недуг», — написал экс-мэр в своем аккаунте Facebook.

Макаров возглавил «Сумотори-Авто» в прошлом году. Ранее Евгений руководил одним из дилерских центров автогруппы — ДЦ VOLKSWAGEN.

Сообщается, что прощание с Евгением Макаровым пройдет в субботу городе Артеме по адресу: Тульская, 2.

Евгений Макаров. Фото: сайт www.sumotori.ru

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