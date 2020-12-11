Подпорную стену во Владивостоке на улице Тунгусской доделает новый подрядчик

Подпорная стена во Владивостоке на улице Тунгусской будет возведена к концу года. Фото: Анастасия Котлярова, vlc.ru

Новый подрядчик должен будет во Владивостоке до конца года завершить ремонт подпорной стены возле дома по адресу: Тунгусская, 49. Представители управления дорог и благоустройства администрации города сообщили, что контракт с подрядной организаций «Прим Дорстрой» расторгли. По итогам рассмотрения документов от мэрии Владивостока УФАС приняло решение о внесении данной компании в реестр недобросовестных поставщиков.

— Контракт с новым подрядчиком заключен. Это компания «Стройартель». Она уже приступила к работам. Завершить ремонт подпорной стены, которая пострадала в результате непогоды в конце июня, планируется до конца года, — конкретизировали представители управления.

В сообщении пресс-службы мэрии столицы Приморья напоминается, что в этом году в городе капитально отремонтировали подпорные стены по адресам: Русская, 15; Муравьева-Амурского, 5; Ватутина, 4; Тунгусская, 69; Сабанеева, 8; Пологая, 63; Светланская, 109; Камский переулок, 18; Корнилова, 15а (два объекта) и Океанский проспект, 108.

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