В Приморском крае клиент Почты России выиграл в лотерею 1 миллион рублей

В 2020 году в Приморском крае клиент Почты России стал лотерейным миллионером, еще шесть человек выиграли от 500 тысяч. Счастливые билеты были приобретены в отделениях Почты России.

Всего в почтовых отделениях Приморья в текущем году было приобретено около 400 тысяч выигрышных билетов общей суммой на 46 миллионов рублей.

«Как правило спрос на лотерейные билеты перед Новым годом увеличивается, - комментирует руководитель отдела розничных товаров УФПС Приморского края АО «Почта России» Виктория Чеснокова. – Поэтому, желаем удачи всем тем, кто участвует в розыгрыше».

В канун главного праздника года обладателем миллиона может стать любой посетитель почтового отделения. Для участия в новогоднем тираже «Русского лото» необходимо собрать фразу «МОЁ ЖЕЛАНИЕ». Каждому лотерейному билету присвоена 1 из 10 букв.

С 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов — это вклад в развитие отечественного спорта. Почта России является одним из крупнейших агентов технологической компании «Центр» (бренд «Столото») по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты государственных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.