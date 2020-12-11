Погибли на месте. Смертельное лобовое ДТП произошло в Приморье

Смертельное ДТП произошло в Приморье. Фото: AK_VDK, dps_vl

Страшное ДТП разыгралось на приморской трассе 11 декабря. Авария в Шкотовском районе края закончилась настоящей трагедией – два человека погибли на месте.

Авария с участием Suzuki и Toyota произошла недалеко от поселка Штыково. Водитель Probox двигался в сторону Находки. По словам очевидцев, в какой-то момент машину занесло и она выехала на встречную полосу. Лоб в лоб универсал столкнулся с малолитражкой, полной людей, после чего перевернулся в кювет.

От удара машина виновника спикировала в кювет. Фото: AK_VDK, dps_vl

Как уверяют свидетели, водитель и пассажир Suzuki Alto скончались на месте. Еще одну пассажирку госпитализировали на скорой помощи. Подробности учетного ДТП выясняют полицейские. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, виновник аварии в этом году неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения. Стоит отметить, что водитель довольно опытный, его стаж составляет 30 лет.

Авария унесла жизни двоих человек. Фото: AK_VDK, dps_vl

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