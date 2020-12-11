В Приморье создадут суточный аварийный резерв

Главы муниципальных образований должны создать резервы, которые в случае ЧС поддержат людей в первые сутки Фото: Дмитрий БРУШКО

Суточный резерв на случай аварийной ситуации в зимний период должен быть создан во всех районах Приморского края, заявил губернатор Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба в пятницу, 11 декабря.

Кожемяко подчеркнул, что чрезвычайная ситуация, возникшая из-за недавнего ледяного дождя, показала недостаточную надежность систем жизнеобеспечения региона. Теперь необходимо обеспечить все котельные края резервными источниками питания, а также главы муниципальных образований должны создать резервы, которые в случае возникновения ЧС в первые сутки обеспечат людей газовыми плитами, баллонами, тепловыми пушками и т. п.

— Следует отразить это в бюджетах. В случае аварийных ситуаций людей необходимо оперативно обеспечить теплом и водой. Это особенно важно для северных территорий края, — поставил задачу губернатор Приморья.

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