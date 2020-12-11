Помочь восстановить зелень Приморья собирается федеральная власть

Во Владивостоке ледяной дождь повредил 80% деревьев. Фото: Юрий Русанов

Полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев сообщил на пресс-конференции, что федеральные власти готовы помочь Приморскому краю в восстановлении зеленых насаждений, поврежденных ледяным дождем.

— Я считаю, что деньги на саженцы надо найти или субъекту, или правительству России. Мы готовы с Алексеем Олеговичем [Чекунков — глава Минвостокразвития] в этом тоже поучаствовать. А работу по посадкам надо организовать с людьми, которые здесь живут, — заявил Трутнев.

По данным администрации Владивостока, в столице Приморья в результате обледенения было повреждено около 80% всех деревьев. В начале весны запланировано проведение более детальной ревизии для определения деревьев и кустарников, которые способны восстановиться.

Работы по вывозу с общественных территорий Владивостока упавших деревьев продолжаются. Сообщено о более 500 тон вывезенных стволов и веток.

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