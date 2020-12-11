Юрий Трутнев поблагодарил энергетиков ДРСК за ликвидацию последствий ледяного дождя

Заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поблагодарил энергетиков приморского филиала ДРСК, которые участвовали в ликвидации последствий ледяного дождя.

Юрий Трутнев вручил благодарственные письма главному инженеру структурного подразделения Приморские южные электрические сети АО «ДРСК» Сергею Якимову и заместителю начальника Владивостокского района электрических сетей Денису Сызранцеву.

«Выражаю Вам благодарность за профессионализм и оперативные действия по организации аварийно-восстановительных работ и обеспечению энергоснабжения при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Приморского края», - говорится в письме.

Напомним, в период с 18 по 20 ноября 2020 года на Приморский край обрушился мощный циклон, который сопровождался сильным ветром, ледяным дождем и снегопадом. Из-за образовавшейся на энергообъектах наледи произошли множественные повреждения на ЛЭП, что привело к отключениям электроснабжения потребителей. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах шли в круглосуточном режиме.

Электроснабжение потребителей от сетей ДРСК было полностью восстановлено 25 ноября. После завершения работ по восстановлению электроснабжения своих потребителей, энергетики ДРСК направили бригады для оказания помощи Артемовской электросетевой компании в г. Артем и Оборонэнерго по восстановлению энергообъектов на Эгершельде и острове Русский.

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.