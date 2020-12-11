Ребенок пострадал в автомесиве на Второй речке во Владивостоке

Место массового ДТП

В массовой аварии на Второй речке во Владивостоке пострадало четыре человека, в том числе 14-летний подросток. В минздраве сообщили, что за медпомощью обратились трое, судьба четвертого проясняется.

Вечером 11 декабря грузовой автомобиль с бетононасосом (швинг) двигался от Зари в сторону Второй речки, но потерял управление и врезался в автомобили, стоявшие перед светофором. Пострадало 16 транспортных средств, некоторые из них не подлежат восстановлению. Грузовик остановился только от удара в опору путепровода.

Пострадал пассажирский автобус маршрута 24Д.

- Из автобуса сразу после ДТП все пассажиры вышли самостоятельно, кроме одной женщины. Ей оказали медпомощь в салоне, - рассказал информированный собеседник. - Через какое-то время в травмпункт с ушибом обратился 14-летний подросток. Там поставили диагноз перелом, наложили гипс и отпустили домой. Подросток сказал, что тоже находился в автобусе.

В минздраве подтвердили эту информацию, уточнив, что за помощью обратились в итоге три пассажира автобуса.

- Предварительно, три амбулаторных пострадавших, в том числе ребенок. Они не тяжелые, из автобуса. Скорая на месте работает, - сообщили в ведомстве.

В полиции уточнили, что пострадавшая в автобусе и подросток с переломом ноги - родственники - бабушка и внук.

Что касается водителя и пассажира швинга, то один из них в очень тяжелом состоянии. Ведутся реанимационные действия.

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