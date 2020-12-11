Во Владивостоке борются за жизнь водителя, устроившего автомесиво на Второй речке

Один из участников массовой аварии на Второй речке сейчас в реанимации Фото: Сергей БАЛАНОВ

Массовая авария на Второй речке 11 декабря чудом обошлась без большого числа жертв. А ведь в ней поучаствовало 16 транспортных средств, некоторые не подлежат восстановлению. Известно только о троих пострадавших в легкой форме, им даже не потребовалась госпитализация. А вот водитель бетононасоса, который и устроил аварию, сейчас в тяжелом состоянии. (По другим источникам, речь идет о пассажире бетононасоса.)

В пятницу вечером грузовой автомобиль с бетононасосом (швинг) двигался от Зари в сторону Второй речки, но потерял управление и врезался в автомобили, стоявшие перед светофором. Грузовик остановился только от удара в опору путепровода. Водителя и пассажира швинга зажало в кабине.

По информации источника, на освобождение людей из кабины ушло некоторое время. Состояние у одного из освобожденных крайне тяжелое и шансов не много. Сейчас с ним занимаются реаниматологи. Мужчина находится на грани жизни и смерти.

Также пострадали пассажиры автобуса маршрута 24Д -14-летний подросток и его бабушка, у мальчика перелом. Госпитализация не понадобилась.

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