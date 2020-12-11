Во Владивостоке ликвидировали последствия автомесива на Второй речке

На место происшествия стянуты оперативные службы города Фото: Сергей БАЛАНОВ

Специалисты ликвидировали последствия масштабной аварии во Владивостоке, в результате которой пострадали сразу 16 транспортных средств. Бетонононасос, у которого отказали тормоза, оттащили с места ЧП с помощью автокрана.

Напомним, авария в Советском районе Владивостока произошла вечером в пятницу, как раз, когда многие горожане спешили домой с работы. Бетононасос Schwing на всем ходу выехал на оживленный участок трассы, снося всех, кто попадался на пути, включая автобус с пассажирами. Среди пострадавших оказались пожилая женщина и подросток.

Кабину швинга искорежило до неузнаваемости Фото: Сергей БАЛАНОВ

Самого виновника аварии зажало в кабине, когда неуправляемая машина врезалась в мост. На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы города. Во всех подробностях происшествия еще предстоит разобраться специалистам.

В аварии в общей сложности пострадало 16 транспортных средств Фото: Сергей БАЛАНОВ

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