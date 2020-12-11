Во Владивостоке ликвидировали последствия автомесива на Второй речке

На место происшествия стянуты оперативные службы города
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Специалисты ликвидировали последствия масштабной аварии во Владивостоке, в результате которой пострадали сразу 16 транспортных средств. Бетонононасос, у которого отказали тормоза, оттащили с места ЧП с помощью автокрана.
Напомним, авария в Советском районе Владивостока произошла вечером в пятницу, как раз, когда многие горожане спешили домой с работы. Бетононасос Schwing на всем ходу выехал на оживленный участок трассы, снося всех, кто попадался на пути, включая автобус с пассажирами. Среди пострадавших оказались пожилая женщина и подросток.
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Фото: Сергей БАЛАНОВ
Самого виновника аварии зажало в кабине, когда неуправляемая машина врезалась в мост. На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы города. Во всех подробностях происшествия еще предстоит разобраться специалистам.
В аварии в общей сложности пострадало 16 транспортных средств
Фото: Сергей БАЛАНОВ
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