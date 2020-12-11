«Кабину расплющило». Виновник автомесива во Владивостоке скончался в машине скорой помощи

Машина остановилась, когда врезалась в мост. Фото: VL.ru

Несколько часов спасатели и врачи боролись за жизнь водителя бетононасоса Schwing, который спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке. Большегруз, у которого по предварительным данным, отказали тормоза, начал таранить транспорт на Второй речке. В общей сложности пострадали 16 транспортных средств, включая пассажирский автобус. Остановиться неуправляемая махина смогла лишь после столкновения с мостом.

Кабина швинга буквально влетела под бетонную конструкцию, деформировавшись до неузнаваемости. В момент происшествия в салоне помимо водителя находился пассажир. Мужчин изрядно зажало, поэтому вытаскивать пострадавших пришлось спасателям.

В кабине находились два человека Фото: Сергей БАЛАНОВ

Основной удар пришелся на сторону водителя, выжить при таких последствиях – из области фантастики. Но, к сожалению, чуда не произошло. Подоспевшие к месту ЧП медики тщетно реанимировали автомобилиста, однако спасти пострадавшего, которые получил тяжелейшие травмы, не удалось. Редакция «КП» приносит искренние соболезнования родственникам погибшего.

На данные момент сотрудники экстренных служб уже освободили проезд на Второй речке.

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