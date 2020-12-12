Синоптики рассказали, стоит ли ждать похолодания в субботу, 12 декабря

Сегодня, 12 декабря, погоду в Приморье определяет гребень антициклона, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха в различных районах края -14...-2°C.

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха -7...-9°C.

В Уссурийске погода не будет сильно отличаться от погоды в столице края. Также небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха -8...-10°C.

В Находке в этот день будет теплее, но сохранится небольшая облачность. Осадков не ожидается, а ветер будет дуть с севера. Температура воздуха -4...-6°C.