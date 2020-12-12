Коронавирус в Приморье продолжает бить рекорды

Впервые с октября число выздоровевших в Приморье за последние сутки выше, чем зараженных

В Приморском крае сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. За последние сутки выявлено 237 новых случаев заболеваемости COVID-19. Всего же с начало пандемии заболело 24740 человек.

Вместе с тем в крае побит очередной рекорд. Число выздоровевших за минувшие сутки составило 259 человек. Предыдущий рекорд был установлен не так давно, 8 декабря, тогда с болезнью смогли справиться 203 человека. Кроме того, впервые с октября 2020 года в Приморье за сутки выздоровело людей больше, чем заразилось. Всего же в крае от опасной инфекции вылечились 17445 человек.

Есть и печальные новости, коронавирус унес жизни еще троих Приморцев. Всего с начала пандемии не справились с опасным заболеванием 283 человека.