Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил жителей края с Днем Конституции

Губернатор Приморья поздравил жителей с Днем Конституции.
Фото: primorsky.ru
Сегодня,12 декабря, в России отмечается День Конституции. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил жителей края с этим праздником.
Дорогие приморцы, поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция – это не просто «Основной закон» страны. Она показывает, к каким целям мы стремимся, какие идеи и ценности считаем жизненно важными для нашего развития.
Конституция – живой документ, который меняется вместе с потребностями нашего общества, отвечая на вызовы современных реалий. Новые времена требуют от нас новых решений, позволяющих строго сохранять основополагающие права граждан.
Уважаемые приморцы, поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации! Искренне желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья и оптимизма, счастья и новых достижений на благо родного Приморского края и всей России!
С Днем Конституции!