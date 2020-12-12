Смотреть страшно, патроны стреляют: в Безверхово пожар уничтожил базу отдыха

В селе Безверхово сгорела база отдыха
Фото: Предоставлено очевидцами
В Приморье 12 декабря пожар в селе Безверхово уничтожил популярную базу отдыха.
По предварительной информации, возгорание произошло в бане, а затем перекинулось на соседние постройки. Пожар уничтожил тандырную, помещение с холодильными камерами, гриль-дом.
Во время пожара были слышны выстрелы. Как говорит сам хозяин бани, снимавший происходящее на видео, это взрывались патроны.
В пожаре были уничтожены также документы, деньги, карабины, рыболовные снасти. Спасти удалось только катера.
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