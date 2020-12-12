В Игнатьевском сквере установили новую детскую площадку

Площадку для детей разных возрастов установили в Игнатьевском сквере. Фото: Екатерина Ткаченко \ vlc.ru

В Игнатьевском сквере после его реконструкции появилась детская площадка. Ее установили с учетом мнения местных жителей, которые пожелали, чтобы площадка была ориентирована на детей разного возраста.

Такое решение жители Первой Речки приняли еще на стадии обсуждения проекта реконструкции Игнатьвевского сквера. Помимо установки детской площадки, в сквере реализованы и другие пожелания граждан. Так, по их просьбе было принято решение не огораживать площадку для выгула собак и не обустраивать танцплощадку, но зато увеличить количество лавочек.

Новые качели в Игнатьевском сквере. Фото: Екатерина Ткаченко \ vlc.ru

Подрядчик также сохранил зеленые насаждения в сквере. Кроме того, здесь появились специальные кадки, где горожане смогут высаживать свои растения, а также большая песочница, которую можно закрыть и использовать как сцену.

Теперь в сквере появился и детский городок – здесь могут играть дети от четырёх до 12 лет. Также установлены две качели-«гнезда» для детей от трёх лет. Теперь необходимо передвинуть скамейки в другое место, чтобы ничего не мешало детскому городку, ну а затем уже здесь обустроят мягкое покрытие.