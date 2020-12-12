Полиция Приморья прокомментировала массовое ДТП с бетононасосом

В массовом ДТП с бетононасосом оказалось разбито 14 транспортных средств, пятеро человек пострадали. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Полицейские проводят проверку по факту массового ДТП с бетононасосом в Советском районе Владивостока. Установлено, что в автомобильной аварии было повреждено 14 транспортных средств, травмировано четверо пассажиров автобуса.

Согласно информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, за рулем автомобиля Schwing находился 55-летний мужчина со стажем вождения 28 лет. Несмотря на усилия реаниматологов, спасти его не удалось, он скончался в карете скорой медицинской помощи

Стало также известно, сколько в итоге автомобилей пострадало в автоаварии. LexusGX470, Daihatsu Terios, BMWХ6, Mercedes-Benz, Nissan Juke, Toyota Land Cruiser, Nissan Dualis, Mazda Demio, Toyota Corona, Toyota Voxy, Nissan Note, УАЗ Патриот, а также пассажирский автобус ПАЗ маршрута №24 «Фанзавод-Луговая».

Установлено, что в момент ДТП в салоне автобуса находилось 18 пассажиров, травмы получили четверо. Амбулаторное лечение назначено также водителю автомобиля Nissan Juke.

Назначено проведение ряда исследований. По результате проверки, будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.