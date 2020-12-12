Житель Владивостока, выхвативший у женщины из рук телефон, может попасть за решетку на 4 года

39-летний грабитель Фото: 25.mvd.ru

Во Владивостоке 39-летний мужчина совершил дерзкое уличное ограбление. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Все произошло в районе улицы Добровольского среди бела дня. Злоумышленник просто подошел к девушке и потребовал, чтобы та немедленно отдала ему телефон. Пока жертва прибывала в легком недоумении от столь дерзкого требования незнакомца, тот воспользовался моментом, выхватил телефон и убежал.

О грабеже женщина сообщила в полицию. Стражи порядка осмотрели место происшествия, опросили заявительницу и очевидцев. Ловить грабителя долго не пришлось, вскоре его быстро вычислили и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Похищенный телефон вернули его владелице.

За грабеж 39-летнему ранее судимому мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Если кто узнал в грабителе своего обидчика, просьба сообщить об этом в полицию по телефону 8(423) 249 00 04.