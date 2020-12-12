Жителей Владивостока просят не парковать автомобили этой ночью по следующим адресам

В ночь на 13 декабря дорожники будут чистить улицы Адмирала Кузнецова, Спиридонова, Адмирала Фокина, Анны Щетининой и Адмирала Горшкова. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке продолжают вывозить лед, снег и ветви деревьев с дорог и межквартальных проездов города. Работа идет и днем и ночью, но вот в вечернее время суток работа спецтехники затруднена из-за припаркованных автомобилей.

В городской администрации озвучили, по каким адресам в ночь на 13 декабря будет работать спецтехника, и попросили горожан по возможности не запарковывать эти улицы личными авто.

Работы по уборке снега и наледи пройдут на Адмирала Кузнецова, Спиридонова, Адмирала Фокина (верхний участок), а также в микрорайоне Снеговая Падь – на улицах Анны Щетининой и Адмирала Горшкова.

Помимо этого, бригады рабочих продолжат распиливать и вывозить упавшие ветки и деревья, обрабатывать противогололедными материалами сложные участки, где образуется наледь, а также расчищать проезды в разных районах города.