Вместо барака или многоэтажки: новый сквер откроют во Владивостоке на следующей неделе

Новый сквер во Владивостоке планируют открыть уже к концу следующей недели. Фото: Анастасия Котлярова / vlc.ru

Во Владивостоке к концу следующей недели планируют открыть сквер в районе Верхнепортовой, 41. Ранее здесь находился деревянный барак, но теперь у горожан появится еще одно благоустроенное общественное место.

Отстроить сквер удалось благодаря реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Кстати, вместо сквера здесь вполне мог появиться новый многоквартирный дом.

- Для жителей Эгершельда, уверен, это настоящий подарок к Новому году. Нам удалось расселить людей, которые раньше жили здесь в деревянном бараке, снести его и сделать новый сквер. Место очень красивое и удачно расположено – рядом вся инфраструктура. Кстати, именно это и привлекало резидентов, которые хотели построить на данном участке дом, но нам удалось отстоять общественную территорию и сделать новое, комфортное место для отдыха, - подчеркнул глава Владивостока.

В новом сквере уже готовы пешеходные дорожки, вскоре смонтируют освещение, полностью закончить работы подрядчики планируют к концу следующей недели.

Площадь сквера довольно большая – более гектара. Он разделён на две части. На одной из них будет расположена спортивная площадка и лестница с пандусом для маломобильных граждан. А в прошлом году благодаря программе «1000 дворов» появилась большая современная детская площадка.

Во второй части сквера, расположенной через дорогу благодаря меценатам будет установлен памятник защитникам Отечества - героям-пограничникам Ивану Стрельникову и Николаю Буйневичу, погибшим в бою за остров Даманский.