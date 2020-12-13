Завершены поиски без вести пропавшего 13-летнего Артема Некраса из Приморья

Мальчик просто ушел из дома и не вернулся. Фото: pixabay.com

13-летний Артем Некрас из Пластуна пропал 6 декабря 2020 года. Мальчик просто ушел из дома, расположенного по адресу: улица Комаров, 7, и не вернулся. Никто не знал, где он и все ли с ним в порядке. К поискам подключились волонтеры «Примпоиска». Активисты разметили информацию о пропаже Артема в интернете.

Вместе с фотографией мальчика они опубликовали и сведения о его приметах. Его рост 150 сантиметров, он худощавого телосложения, у него карие глаза, русые волосы и короткая стрижка с длинной челкой.

Было известно, что в день пропажи Артем был одет в черный длинный пуховик и при себе у него был рюкзак.

Накануне волонтеры объявили о том, что поиски без вести пропавшего Артема завершены. К счастью, повод для этого радостный. Мальчика нашли живым и невредимым. Активисты благодарят всех неравнодушных граждан за содействие.