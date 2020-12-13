«Крик души, люди замерзают в своих домах»: жители Артема лечатся от коронавируса морозом

Жители частных домов просят властей вмещаться в ситуацию. Фото: pixabay.com

В социальных сетях обсуждают тревожное сообщение от жителей Артема, которые просят властей помочь им.

«Крик души! Уже почти 20 часов без электричества остаются частные дома: улицы Брестская, Александровская, снт. Гвардеец. Это порядка 150 домов, почти 600 человек. Люди замерзают в своих домах. Лично я со своей семьей болею сейчас ковидом. И так себя чувствуем отвратительно, а проживание при температуре в доме 5-8 градусов только усугубляет нынешнее состояние. Пожалуйста, придайте огласке нашу проблему» - пишет житель Приморья.

Есть сведения о том, что горожане уже написали властям через социальные сети и ждут от них ответа. Пока неизвестно, что стало причиной коммунального инцидента и сколько специалисты будут восстанавливать электроснабжение. «Комсомольская правда» продолжит следит за развитием ситуации.