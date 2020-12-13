4 смерти и новый антирекорд - обнародована свежая статистика по Covid-19 в Приморье

С начала эпидемии в регионе заболели 24 981 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Приморском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 241 человека. В итоге с начала эпидемии в регионе заболели 24 981 дальневосточник. Вместе с тем увеличилось и число летальных исходов, зарегистрированных за последние 24 часа. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» в пресс-службе правительства, не справились с болезнью 4 человека. В итоге с начала пандемии Covid-19 287 пациентов умерли от заражения.

Выздоровевших за прошедшие сутки оказалось в три раза меньше, чем заболевших – 75 человек. В итоге всего победили болезнь 17 520 жителей Приморья.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. Это обезопасит вас и ваших близких от заражения.