Новый год без овощей и фруктов? Китай на границе с Приморьем ввел режим «военного времени»

Китай приостановил пропуск грузовиков через Полтавку и Пограничный. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Власти двух китайских городов Суйфэньхэ и Дуннин провинции Хэйлунцзян на границе с Приморьем в минувший четверг ввели режим «военного времени». Связано это с тем, что у местного жителя подтвердился диагноз «коронавирус». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную руководящую рабочую группу по противодействию эпидемиологической угрозе.

В провинции уже несколько месяцев не было заразившихся. Новый режим обязывает все госучреждения, общественные организации и предприятия Суйфэньхэ и Дуннин нести повышенную ответственность за борьбу с коронавирусом. Их первоочередная задача сейчас – сделать все возможное, чтобы не допустить возникновения локальных вспышек.

С четверга по сегодняшний день диагноз подтвердился еще у трех жителей провинции. Стоит отметить, что по сведениям генконсульства России в Харбине, на 13 декабря всего в провинции Хэйлунцзян зарегистрировано семь больных и два бессимптомных носителя вируса.

В конечном итоге Китай приостановил пропуск грузовиков через Полтавку и Пограничный. Жители Приморья беспокоятся, как бы не повторились времена, когда из-за закрытия границы у региона был дефицит продуктов питания, а полки в магазинах либо пустовали, либо цены на овощи и фрукты были безбожно завышены.