Стало известно, какие улицы во Владивостоке ночью будут чистить от снега

Список улиц улиц в материале. Фото: Администрация Владивостока

Мэрия обнародовала список улиц, на которых этой ночью будет работать спецтехника. Уберут снег и наледь с 13 по 14 декабря на улицах: Анны Щетининой, Адмирала Горшкова, Шепеткова, Адмирала Кузнецова, Магнитогорская, Енисейская. Водителей просят этой ночью не парковать машины в этих местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

- Уборку снега, льда, упавших веток и деревьев ведём круглосуточно. Помощь в распиле и вывозе веток оказывают и привлеченные коммерческие организации. Работы ведутся во всех районах. Просим горожан с понимаем относиться к временным неудобствам, связанным с мероприятиями по ликвидации последствий непогоды, – подчеркнули в дорожном предприятии Владивостока «Содержание городских территорий».

В администрации города отмечают, что работа по очистке проездов от снега продолжится и в других районах Владивостока. Специалисты обработают участки противогололедными материалами и вывезут упавшие ветки и деревья.