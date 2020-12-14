Краш-тест пройден. Во Владивостоке автомобиль упал со скалы

Автомобиль упал со скалы. Фото: Instagram/dps_vl

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье в Ленинском районе Владивостока. Водитель Honda Fit не справился с управлением и отправил машину под откос. Малолитражка пролетела несколько метров, кувыркаясь. Лишь по счастливой случайности, автомобилист остался жив после падения со скалы.

ЧП с лучилось на Нейбута, на дороге, ведущей в новый микрорайон, а точнее на спуске к «Зеленому бульвару». По словам местных жителей, дорога местами обледеневшая, а металлических отбойников, которые смогли предостеречь водителей от подобных происшествий, попросту нет.

«Разбежавшись, прыгну со скалы .. Вот я был, и вот меня не стало», «Был бы руль слева...и не выжил бы . Тем более в таких маленьких машинах люди очень редко выживают. Или, как их называют «капсула смерти», «Построили дорогу, заасфальтировали и сделали тротуар, а подумать о том, что «Фиты» начнут летать – никто не подумал! Отбойники бы поставили и было бы все ок! Там и автобус с пассажирами ходит от 10 и более раз в день! Очередной снегопад не нужен, чтобы еще кто-нибудь полетел», – делятся мнениями горожане.

Автомобилист получил различные травмы, но по словам местных жителей, отделался довольно легко, учитывая головокружительный полет.

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