За такое из дома выгнать могут. Чаровницы необычно завлекают клиентов на эротический массаж во Владивостоке

Салон эротического массажа придумал необычную рекламу во Владивостоке Фото: pixabay.com

Сдача, оставленная на столе мужем, вызвала явное недоумение супруги. Жительница Владивостока даже усомнилась в верности благоверного, заметив монету-визитку. Вместо орла на обороте двухрублевой монетки красовалась приглашение на эротический массаж.

– Сначала даже устроила мужу допрос. Поинтересовалась, где супруг был в последнее время, он, естественно не понял, суть моих претензий. Потом показала ему эту монетку, поняли, что такую сдачу дали в магазине. Не знаю действенна такая реклама или нет, но разлад в семью точно внести может, – поделилась жительница Владивостока.

Супруга искренне удивилась подобной сдаче Фото: Ярослав ЮРИН

Как оказалось, на подобную хитрость пошел один из салонов эротического массажа приморской столицы. Судя по прейскуранту, цены на услуги чаровниц заведения варьируются от 2500 рублей. При необходимости мастера могут даже выехать на дом к клиенту.

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