«Посейдон и Гефест объединились в битве за навагу». Зимняя рыбалка в Приморье закончилась крупным пожаром

Неожиданные последствия зимней рыбалки Фото: принтскрин видео.

Зимняя рыбалка в окрестностях Большого Камня для многих закончилась весьма неожиданно. Пал травы оказался неконтролируемым и благодаря сильным порывам ветра быстро распространился на большую площадь. При этом огонь подошел вплотную к припаркованным авто рыбаков. По словам очевидцев, пострадали несколько машин.

Несмотря на постоянные предупреждения спасателей о запрете выхода на лед, приморцы продолжают охоту за навагой. При этом килограмм рыбы иногда обходится слишком дорого. Любители зимней рыбалки продолжают топить авто или в худшем случае тонут сами. В этот раз ЧП случилось не на подмерзшей акватории, а на берегу, недалеко от села Петровка. И судя по видео, многие не спешили спасать машины, продолжая рыбачить.

«Бедные рыбаки, не тонут, так горят», «Война стихий продолжается», «Да уж, спасать машины от огня на тонком льду, да еще и в таком количестве – такое себе удовольствие», «И сидят, продолжают ловить. Уезжать нужно, спасать имущество», «Не утонут, так сгорят. Не принимает вас море не в сезон, а они все лезут. В следующий раз будет нападение диких барсуков», – отмечают местные жители.

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