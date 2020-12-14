Интернет-торговец наркотиками отправится под суд во Владивостоке

Во время обысков правоохранители во Владивостостоке обнаружили более 635 грамм синтетических наркотиков. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Завершено расследование уголовного дела против организатора группы, планировавшего продажу синтетических наркотиков через Интернет на территории Владивостока. Расследование велось Следственной частью УМВД России по Приморскому краю при оперативном сопровождении сотрудников Пограничного Управления ФСБ России по Приморскому краю.

Установлено, что 30-летний житель города решил создать организованную группу для незаконного сбыта наркотических средств через систему «закладок». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, сначала мужчина в одном из популярных мессенджеров создал интернет-магазин: разработал его дизайн, внес ассортимент товара и его описание, указал цены, а также осуществил иные операции, связанные с оптимизацией работы. Затем гражданин привлек к криминальной деятельности двух приморцев, отведя им роли «закладчика» и «оператора».

Сотрудники правоохранительных органов во время обысков по местам жительства фигурантов дела обнаружили более 635 грамм синтетических наркотиков (производных N-метилэфедрона).

Организатора будут судить по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере». Уголовное дело в отношении остальных участников группы выделено в отдельное производство.

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