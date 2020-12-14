Около 5 тонн красной рыбы сожгли во Владивостоке 11 декабря

Нарушение ветеринарных норм Евразийского экономического союза выявил Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

11 декабря во Владивостоке уничтожено около 5 тонн кеты неподтвержденного качества. Нарушение выявлено должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Досмотр одного из контейнеров с партией замороженной кеты был проведен 28 октября 2019 года. Отправителями груза являлись ООО «Арманская рыбопромышленная группа» и ИП Зюлькин А. А. По данным пресс-службы Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, на упаковочных мешках большей части продукции не было маркировки производителя, а это является нарушением ветеринарных норм Евразийского экономического союза. Продукция, не имевшая маркировки, была изъята и помещена на изолированное хранение.

ООО «Арманская рыбопромышленная группа» было оштрафовано, а рыба этого производителя общей массой около 18 тонн была уничтожена в сентябре 2020 года.

В отношении ИП Зюлькин А. А. также было возбуждено административное дело по части 2 статьи 10.8 КоАП и назначен штраф.

11 декабря потенциально небезопасная продукция под контролем инспекторов ведомства общим весом около 5 тонн была сначала денатурирована (обработана химическими соединениями), после чего ее сожгли на специализированном комплексе во Владивостоке.

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