«Приус головного мозга». В Приморье легковушка врезалась в машину дорожников и перевернулась

Prius протаранил авто дорожников. Фото: Instagram/ dpskontrol125rus

Авария с участием Toyota Prius и УАЗ случилась в Надеждинском районе Приморья. Недалеко от Кипарисово водитель легковушки не заметил предупреждающие знаки и на всем ходу влетел в машину дорожников. От удара седан перевернулся.

Ночью 12 декабря в 04:35 водитель Toyota Prius в районе 9 километра трассы Хабаровск – Владивосток въехал в УАЗ с прицепом, принадлежащий дорожным службам. До этого работники делали леера, а после огородили территорию, оставив авто и светоотражающие знаки. Однако автолюбитель по какой-то причине не заметил препятствие. Стоит отметить, что на данном участке трассы нет освещения, возможно именно это и стало причиной ДТП.

«Приус головного мозга», «Летают, как ненормальные, вечно», – комментируют пользователи сети.

– Водитель 1984 года рождения не пострадал, – прокомментировали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

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