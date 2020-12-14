Оплатить проезд в общественном транспорте Находки можно банковскими картами

Фото: пресс-служба Приморского отделения ПАО Сбербанк

В автобусах города Находки появилась возможность оплатить проезд банковской картой. Теперь жители и гости города смогут использовать бесконтактные банковские карты ведущих платежных систем, мобильные устройства, поддерживающие технологию Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay (смартфоны, часы). Транспортные средства с возможностью оплаты банковскими картами обозначены специальными наклейками снаружи и внутри.

Оплачивать проезд по бесконтактной технологии удобно, просто и безопасно: пассажирам достаточно на несколько секунд приложить к валидатору бесконтактную карту, телефон или часы, оснащенные PayPass. Для оплаты проезда банковской картой не требуется ввод ПИН-кода.

Сейчас терминалы установлены в автобусах на всех маршрутах, в том числе № 26, следующий до поселка Первостроителей, и № 22 «Автовокзал — поселок Южно-Морской». Всего валидаторами оснащены 83 машины в Находкинском городском округе.

Стоимость поездки при оплате банковской картой — такая же, как и при оплате наличными, и составляет 30 рублей и 32 рубля на маршрутах № 2, 17, 18, и 22.

— В Приморье расширяется география проекта по внедрению системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте. Оплатить проезд в автобусе картой, смартфоном или часами сегодня можно в восьми городах региона: Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Большом Камне, Покровке, Уссурийске, Фокино и Находке. Безналичный расчет в транспорте — это необходимость времени, когда многие уже совсем не пользуются наличными средствами, поэтому будем развивать проект и дальше, — рассказал управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей Радюшкин.

Проект реализован совместно с Администраций Находкинского городского округа, ЗАО «Золотая Корона», ПАО Сбербанк.

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