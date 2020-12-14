Таможня в Приморье обойдется без новогодних каникул

В центре электронного декларирования. Фото: пресс-служба ДВТУ

В дни новогодних праздников два центра электронного декларирования, расположенные в Дальневосточном регионе, будут работать без выходных. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления.

С 1 по 10 января 2021 года Владивостокский таможенный пост будет работать ежедневно с 10 до 20 часов. Пост принимает декларации на товары, перемещаемые водным транспортом.

Дальневосточный таможенный пост также с 1 по 10 января в наступающем году будет работать в обычном режиме с 8:30 до 20:30 ежедневно. Сотрудники поста оформляют декларации на товары, перемещаемые железнодорожным, автомобильным и воздушным видами транспорта.

СПРАВКА:

С 1 декабря 2020 года электронные декларации на Дальнем Востоке сконцентрировали два центра электронного декларирования: Владивостокский таможенный пост Владивостокской таможни и Дальневосточный таможенный пост Дальневосточной электронной таможни.

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