Тигр Шерхан улетел из Приморья в Арабские Эмираты

Тигр Шерхан. Фото: Антон Федосеев

Тигра Шерхана из Приморского сафари-парка отправили в Арабские Эмираты по программе размножения.

Полосатый обитатель приморского зверинца относится к группе «программных тигров». Эти животные — запасной тигриный генофонд. Их потомство потенциально может быть возвращено в дикую природу. Размножение таких тигров и бесплатная передача программных тигрят согласовываются с координатором Программы.

Рекомендация от Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов «ЕАРАЗА» на передачу тигра Шерхана была получена 19 сентября 2019 года. Однако весной этого года хищника не смогли отправить в ОАЭ из-за закрытия границ во время эпидемии коронавируса. Но вынужденная задержка дала возможность более тщательно подготовить животное к транспортировке. Этой осенью тигра приучили к транспортной клетке — клали туда еду. Обездвиживать тигра не пришлось и проблем с погрузкой не возникло.

За транспортировку тигра к новому месту проживания нужно было заплатить более 520 тысяч рублей. На счету сафари-парка такой суммы не было. С оплатой помог Центр «Амурский тигр».

Самолет вылетел из Владивостока 11 декабря утром. В Арабские Эмираты рейс прибыл 12 декабря в 00:20 по Москве. Животное вело себя в дороге спокойно.

Шерхан сын знаменитого тигра Амура, дружившего с козлом Тимуром. Родился Шерхан в сентябре 2016 года. Его мать, тигрица Уссури, отказывалась кормить малыша и сотрудникам сафари-парка пришлось приложить немало усилий, чтобы вырастить тигренка.

Тигрица, с которой Шерхану предстоит произвести потомство прибыла в Эмираты из Новосибирского зоопарка.

Как сообщается на сайте Приморского сафари парка, отправка тигра Шерхана имеет еще одно последствие — у тигров Амура и Уссури появилась возможность в рамках Программы размножения родить тигрят, так как появились свободные вольеры.

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