В Приморье умер бывший руководитель метеорологического ведомства края

Скончался бывший начальник Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентин Григорьевич Федорей Фото: pixabay.com

На 91 году ушел из жизни бывший начальник Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентин Григорьевич Федорей.

Как сообщает сайт Примгидромета, Валентин Григорьевич начал работать в Гидрометслужбе в 1955 году. Прошел путь от студента политехнического института до руководителя двух крупных учреждений — Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института и Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Директором ДВНИГМИ Федорей стал в 1973 году и более 16 лет являлся его бессменным руководителем. С 1989 по 2000 год он возглавлял Приморское УГМС.

Сообщается, что Валентин Григорьевич опубликовал несколько монографий и научных статей, проявив себя зрелым ученым в области гидроэнергетики. «Его труды успешно используются при проектировании гидротехнических сооружений. Валентин Федорей стоял у истоков создания программы «Единой автоматизированной системы предупреждения цунами», стал организатором международной программы «Изучение Куросио».

Многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм были отмечены рядом наград, в том числе «Орденом Почета», нагрудным знаком «Почетный работник гидрометслужбы России», Почетным званием «Заслуженный метеоролог России».

Коллектив «Комсомольской правды — Владивосток» выражает соболезнования родным и близким Валентина Григорьевича.

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