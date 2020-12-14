Во Владивостоке появились первые контейнеры для раздельного сбора мусора

4 десятка первый контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов установили во Владивостоке. Фото: КГУП «Приморский экологический оператор»

Во Владивостоке установили первые 40 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

По данным представителей КГУП «Приморский экологический оператор», яркие контейнеры, куда жители могут складывать использованные изделия из пластика, стекла, картона и полиэтилена, установлены во дворах по адресам: Басаргина, 15 и 42в, Сочинская, 1, 3, 5, 7; Феодосийская, 35; Сахалинская, 3; Борисенко, 100б; Терешковой, 16; Сафонова, 24; Вязовая, 7 и 9, 40 лет ВЛКСМ, 10; Кипарисова, 4, 6, 14; Окатовая, 19; 2-я Поселковая, 28 и 30; Очаковская, 7.

«Установка продолжится и далее, но пока только во Владивостоке, хотя изначально были выбраны как пилотные муниципалитеты Артем и Вольно-Надеждинск. В этих населенных пунктах емкости для дуального сбора начнут устанавливать со следующего года», – уточнили специалисты предприятия.

Отмечается, что начать более масштабную работу по переходу на раздельный сбор коммунальных отходов помешала непогода, пришедшая в конце ноября в Приморье.

«Большинство подъездов к контейнерным площадкам оказались затрудненными, поэтому, чтобы снизить нагрузку на перевозчиков, и было принято решение немного подождать с дальнейшей расстановкой новых контейнеров, которые уже закуплены и ждут своего часа на складах», – пояснил представитель регионального оператора.

Заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко напомнила, что переход на раздельный сбор мусора – это еще и показатель нацпроекта «Экология».

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