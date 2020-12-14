Как горячие пирожки: из пекарни в Артеме преступник унес почти 600 тысяч рублей

Житель поселка Кавалерово обокрал пекарню, в которой работал в Артеме на 590 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работники пекарни на улице Пархоменко в Артеме сообщили в полицию, что из сейфа предприятия были украдены 590 тысяч рублей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские опросили очевидцев и пришли к выводу, что кражу мог совершить работник предприятия, который уехал с места преступления на такси. Ориентировки с приметами подозреваемого, а также машины были переданы нарядам полиции.

Автомобиль, указанный в ориентировке, наряд ДПС остановил в поселке Кавалерово. В салоне машины находился разыскиваемый — 38-летний житель поселка. Мужчину доставили в отдел полиции Артема, где он дал признательные показания.

Гражданин сознался в том, что в свой выходной день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в помещение, где стоял сейф, и похитил деньги. Часть похищенного была возвращена законному владельцу. Но часть злоумышленник все же успел потратить.

Ранее воришка уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Последнюю кражу он совершил, находясь на условной мере наказания.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Мужчина может лишиться свободы на срок до шести лет. Уже сейчас в отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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