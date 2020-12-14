Станет немного теплее: метеорологи поведали о погоде в Приморье на этой неделе

К середине недели континентальный антициклон в Приморье ослабеет Фото: Мария ЛЕНЦ

Рабочая неделя не готовит погодных сюрпризов Приморью, утверждают краевые метеорологи. В первой половине недели сохранится зимняя морозная погода, наступившая в минувший уик-энд.

Температура ночью −19...-26 °С, в центральных районах при прояснениях местами до −34 °С, на побережье −13...-18 °С. Днем максимальные температуры −14...-19 °С, на юге и побережье −6...-13 °С. На севере местами может пройти небольшой снег.

А вот в середине недели континентальный антициклон ослабеет, и его ядро сместится к югу края. Это значит поступление холода на эту территорию прекратится и начнется потепление. Температурный фон повысится на 1 — 5 градусов.

В пятницу на севере Приморья снова возможен небольшой снег, сообщает пресс-служба Примгидромета.

Осадков во Владивостоке на этой неделе не ожидается. До среды температуры ночью в пределах −16...-18 °С, днем −11...-14 °С. Порывистый северный ветер усилит ощущение холода.

С четверга в столице Приморья ветер начнет ослабевать, а значения максимальных и минимальных температур повысятся на 2 — 4 градуса.

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