С октября 2021 года в Приморье «заморозят» индексацию зарплат многим бюджетным работникам

В Приморье с 1 октября 2021 года для нескольких категорий бюджетных работников прекратят индексацию зарплат Фото: Артем КИЛЬКИН

Законодательное собрание Приморского края сегодня, 14 декабря, проголосовало за отмену с 1 октября 2021-го года индексации зарплат для некоторых категорий бюджетных работников.

Индексация будет прекращена для государственных и гражданских служащих, а также административно-управленческого аппарата госучреждений: директоров и их заместителей, бухгалтеров, экономистов и юристов. По данным региональных профсоюзов, под действие нового закона попадут сотрудники как минимум 60 учреждений образования — детских домов, коррекционных школ, школ-интернатов, 17 организаций здравоохранения, включая психоневрологические и туберкулезные диспансеры, 4-х организаций социальной защиты, где ухаживают за детьми, инвалидами и престарелыми жителями края.

Председатель правительства края Елена Бронникова пояснила, что при формировании бюджета дотационный регион должен ориентироваться на федеральный Минфин. А на этом уровне индексация предусмотрена только для военнослужащих и отмеченных в указах президента категорий — врачей, учителей, работников культуры и науки.

— В соответствии с этим, мы заложили с 1 января индексацию на 5,9% для отдельных категорий работников бюджетной сферы по указу президента, а также ежегодное повышение минимального размера оплаты труда на 5,5%. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассматривала этот вопрос. Работодатели поддержали, профсоюзы выступили против, — сообщила депутатам Елена Бронникова,

Профсоюзы края и региональное правительство договорились вернуться к вопросу о «заморозке» индексации зарплат в июле, когда будет заслушиваться исполнение бюджета за шесть месяцев и станет понятно, какими средствами край располагает. Если в бюджете найдутся деньги, то индексацию вернут.

До 1 октября деньги на индексацию зарплат в бюджете заложены для всех категорий бюджетников.

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