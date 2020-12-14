Родился в рубашке: водителя лесовоза, слетевшего в 50-метровый обрыв, спасли в Приморье

Поисково-спасательный отряда МЧС прибыл на место ДТП в районе 95 километра автодороги Находка-Лазо. Фото: пресс-служба ДВРПСО МЧС России

Спасатели МЧС, сотрудники Госавтоинспекции и врачи скорой помощи в Приморье помогли водителю лесовоза, слетевшего с трассы в обрыв глубиной более 50 метров.

Инцидент произошел 12 декабря. В 14:50 в Находкинский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что с Лазовского перевала, в районе 95 километра автодороги Находка-Лазо в обрыв вылетел лесовоз с прицепом. Водитель машины получил серьезные травмы.

Лесовоз улетел в обрыв глубиной около 50 метров. Фото: пресс-служба ДВРПСО МЧС России

— Водитель лесовоза точно родился в рубашке, — уверены спасатели. То же самое говорят сотрудники ГИБДД и специалисты скорой помощи. Остаться в живых в такой аварии — просто чудо.

Для спасения жизни человека была дорога каждая минута. Фото: пресс-служба ДВРПСО МЧС России

Для спасения жизни человека была дорога каждая минута: все действовали быстро и слаженно. Чтобы обеспечить спуск себе и специалистам «скорой» к пострадавшему, спасателям пришлось использовать очень длинную веревку. Водителя вытащили из разбитой кабины лесовоза и оказали первую помощь. Далее сотрудники МЧС осторожно погрузили пострадавшего его в акью (сани-носилки для эвакуации раненых) и с помощью альпинистского снаряжения при участии сотрудников ДПС подняли мужчину наверх по склону обрыва.

Выжить в подобной аварии - просто чудо. Фото: пресс-служба ДВРПСО МЧС России

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