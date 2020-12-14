Во Владивостоке сдан в эксплуатацию еще один долгострой

25-этажный монолитный дом во Владивостоке по адресу: улица Адмирала Горшкова, 55, сдан в эксплуатацию. Фото Анастасия Котлярова, сайт vlc.ru

Сегодня, 14 декабря, во Владивостоке был сдан в эксплуатацию еще один долгострой, 25-этажный монолитный дом на 240 квартир по адресу: улица Адмирала Горшкова, 55. Строительство здания началось в 2016 году, но все сроки работ были нарушены и объект несколько лет стоял брошенным.

— Сегодня еще одной проблемой стало меньше. Более 200 семей получат ключи от квартир и станут хозяевами своего жилья. Совместными усилиями мы смогли достроить этот дом, — обратился к присутствующим на церемонии сдачи дома глава Приморского края Олег Кожемяко.

Жителей дома поздравил с новосельем и мэр Владивостока Олег Гуменюк.

Ленточку разрезали будущие жители дома. Фото Анастасия Котлярова, сайт vlc.ru

— Это прекрасное событие в конце уходящего года и добрый знак в преддверии Нового года. Желаю вам обрести семейный уют в долгожданных квартирах, жить гармонично и благополучно, — сказал глава администрации Владивостока.

По информации пресс-службы правительства Приморского края, это уже одиннадцатый долгострой, который удалось ввести в эксплуатацию в рамках решения проблемы обманутых дольщиков. Стройку удалось завершить благодаря финансовой поддержке из федерального бюджета, совместной работе правительства края и администрации Владивостока.

С конца 2018 года в своих правах восстановлены более 1500 дольщиков. В целом эту проблему обманутых дольщиков власти Приморья планируются решить в 2021-2022 годах.

Это здание уже одиннадцатый долгострой, который удалось ввести в эксплуатацию в рамках решения проблемы обманутых дольщиков. Фото Анастасия Котлярова, сайт vlc.ru

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