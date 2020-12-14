Сразу 5 жизней за сутки унес коронавирус в Приморье

Коронавирус продолжает свирепствовать в крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией обновил статистику заболеваемости в Приморье. Цифры в очередной раз оказались пугающими. Только за минувшие сутки с COVID-19 не справились 5 местных жителей. За все время болезнь отняла жизни 292 пациентов.

Также специалисты сообщили о 238 новых случаях инфекции. Всего с начала эпидемии заболели 25 219 человек. За последние сутки вылечились 131 человек, а с начала пандемии – 17 651.

Медики провели уже 642 203 теста на определение опасной инфекции.

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