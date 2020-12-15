«Что в городе творится?»: в массовом ДТП во Владивостоке разбились 7 машин

В результате аварии пострадал один человек. Фото: instagram/dps_vl

Количество массовых ДТП во Владивостоке в последнее время заметно увеличилось. На этот раз авария произошла на спуске с Гайдамака на Луговую. Как сообщают очевидцы, в результате происшествия пострадали семь автомобилей. По словам свидетелей, пожилой мужчина за рулем Nissan Wingroad выезжал со стороны Бубльгума. В этот момент водитель Skyline ехал со стороны Гайдамака и врезался в Wingroad, когда тот уже был на полосе.

На этом авария не закончилась. Пожилой водитель после столкновения растерялся и направил машину на припаркованные автомобили. Так количество транспортных средств, пострадавших в ДТП, возросло до 7.

Не обошлось и без травм. В результате аварии пострадал водитель Wingoard. Медикам он пожаловался на боли в грудной клетке.