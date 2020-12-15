Продавец из Владивостока обезоружила грабителя с пистолетом

В отделе полиции задержанный сознался в попытке ограбить магазин во Владивостоке. Фото: пресс-служба УМВД России по Владивостоку

Сотрудники уголовного розыска во Владивостоке задержали мужчину, подозреваемого в вооруженном ограблении продуктового магазина.

Сообщение о попытке совершить разбой поступило в полицию от продавца одного из магазинов города, расположенных в Советском районе на улице Русской. Днем в торговый зал зашел молодой человек и, показав продавцу пистолет, потребовал у женщины отдать наличные деньги из кассы. Однако представительница сферы торговли оказалась не робкого десятка — она смогла собственноручно обезоружить нападавшего, который тут же удрал с места происшествия. Как выяснилось позже, оружие было пневматическим.

По подозрению в совершении налета полиция задержала 26-летнего местного жителя. Мужчина в отделе полиции сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Фигурант дела заключен под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Владивостоку. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

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