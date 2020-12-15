«Огромное человеческое спасибо»: жительница Артема благодарит неизвестного героя, который помог ее сыну

Пользователи сети также благодарят неизвестного мужчину. Фото: pixabay.com

Жительница Приморья обратилась к социальным сетям, чтобы поблагодарить за помощь неизвестного мужчину. Он оказался в нужное время в нужном месте и не бросил в беде ее сына.

«Сегодня примерно около 18.00 час. возле магазина "Юлия" упал мой сын 15 лет, сильно ушибся на ступенях. Огромное человеческое спасибо мужчине, который не остался равнодушным, вызвал скорую помощь, позвонил мне, не прошел мимо, а также бригаде скорой помощи, которая в считанные минуты приехала и осмотрела моего сына. Дежурил молодой врач, спасибо большое вам. Дай Бог вам и вашим семьям здоровья и благополучия!»

К женщине присоединились и другие пользователи сети, которые поблагодарили мужчину за то, что тот не остался равнодушным к ситуации.