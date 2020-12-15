Смерть на «зебре»: во Владивостоке в ДТП погиб пешеход

ДПТ, приведшее к гибели пешехода, произошло на улице Коммунаров во Владивостоке. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

В ночь на 15 декабря в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку поступило сообщение о том, что в районе дома № 29 по улице Коммунаров произошло дорожно-транспортное происшествие. На место происшествия прибыл наряд дорожно-патрульной службы и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 51-летний местный житель за рулем автомобиля Honda Orthia двигался со стороны улицы Катерная к улице 50 лет ВЛКСМ. В зоне действия пешеходного перехода водитель сбил мужчину.

Стаж за рулем у водителя, сбившего насмерть жителя Владивостока, составляет 33 года. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

Пострадавший 59-летний житель Владивостока получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия еще до того, как туда добралась скорая медицинская помощь.

По данным пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, стаж водителя составляет 33 года. В этом году мужчина к административной ответственности не привлекался. Состояние опьянения не установлено.

Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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