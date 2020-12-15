Помидоры и огурцы в Приморье подорожали за месяц на 20%

Цены на продовольствие в Приморье продолжают расти, сообщает Примстат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены на продовольствие продолжают расти, утверждают представители Примстата на странице своего официального сайта.

В сообщении говорится, что потребительские цены на продукты питания в Приморье в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,1%. С начала года этот рост составил на 5,5%.

В первую очередь, по мнению специалистов, на общий рост цен повлияло подорожание плодоовощной продукции на 5% за месяц. По отношению к декабрю 2019 года эта категория товаров стала дороже на 13%. Абсолютные рекордсмены — свежие огурцы и помидоры, которые за месяц подскочили в цене сразу на 20%. В ноябре стал дороже картофель на 4%, на 5% — чеснок, капуста белокочанная свежая, морковь.

Из фруктов и овощей в ноябре стали дешевле только яблоки — на 1,4%. Но в целом с начала года яблоки стали дороже на 3%.

Цены на лимоны выросли за месяц на 2,5%, с начала года — в 1,3 раза. Апельсины подорожали за 30 дней на 5% — в 1,3 раза, соответственно.

Красная икра в ноябре подорожала на 6%. А по сравнению с декабрем прошлого года — на 18%.

Стоимость креветок мороженых неразделанных и кальмаров, напротив, снизилась по сравнению с октябрем на 0,3% и 3,4% соответственно.

Падение цен на яйца (на 14% с начала года) сменилось в ноябре резким ростом стоимости на 5%.

Отмечен рост цен на сахар: за месяц он подорожал на 2%, а по сравнению с декабрем прошлого года в полтора раза.

Лидирующую позицию по росту цен занимает масло подсолнечное: в среднем за месяц оно стало дороже на 15%. А вот сливочное масло неожиданно подешевело на 2%.

В категории молоко и мясо особых изменений не происходит — цены сохраняются примерно на том же уровне, что и месяц назад.

Среди медицинских товаров в 1,3 раза с начала года выросла цена на термометры электронные медицинские, подпрыгнув только в ноябре на 3%. На 13% выросли цены на наблюдаемые медикаменты — на 1.4% в ноябре.

Бензин всех марок за месяц подорожал на 0,4%, а дизельное топливо — на 2%.

В сфере услуг в ноябре занятия в плавательных бассейнах и посещение кинотеатров подорожали на 3%, проезд в такси — на 7%. Подешевели: санаторно-оздоровительные услуги — на 2%, проезд в поездах дальнего следования — на 3%.

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