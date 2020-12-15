Во Владивостоке в районе бухты Тихой открылся обновленный офис Сбербанка

Обновлённый офис Сбербанка открылся в районе бухты Тихой по адресу ул. Сахалинская, 44. В офисе уже принимают клиентов со всего микрорайона. Офис находится недалеко от прежнего места, до этого ближайшие офисы банка располагались в районе автобусных остановок Школьная и Луговая. Сейчас получить банковские услуги можно недалеко от дома. Причем новый офис стал более светлым, комфортным и отвечает всем современным требованиям.

Так, в офисе можно подать заявку на кредит, оформить ипотеку, открыть вклад, оплатить все квитанции, а также приобрести продукты экосистемы Сбера. Например, подключить онлайн-кинотеатр Okko, приобрести сим-карту СберМобайл или оформить подписку СберПрайм. В зоне самообслуживания расположены 5 банкоматов и 5 терминалов.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка:

«Сегодня в районе бухты Тихой проживает порядка 100 тысяч человек, и нам крайне важно обеспечить их качественными банковскими услугами. Сегодня офисы Сбера становятся всё более технологичными. Здесь можно не только получить стандартный сервис: проконсультироваться, совершить необходимые банковские операции или снять наличность, но и приобрести сервисы для жизни от компаний нашей экосистемы из разных сфер от развлечения до здоровья».

Режим работы офиса Сбербанка по ул. Сухалинская, 44:

Понедельник-пятница – с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед.

Суббота – с 9:00 до 15:00.

Воскресенье – нерабочий день.