Три новых угольных котельных начнут строить в Приморье в 2021 году

Строительство угольной котельной в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа. Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

В 2021 году краевое предприятие «Примтеплоэнерго» начнет строительство трех угольных котельных в Шкотовском районе, Октябрьском и Дальнегорском округах края. Возвести объекты запланировано в поселках Смоляниново, Липовцы и микрорайоне Горелово соответственно.

— Это будут современные угольные котельные, запуск в эксплуатацию которых значительно повысит качество теплоснабжения потребителей, удешевит расходы на топливо, — сообщил генеральный директор «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов.

Сейчас, по данным руководителя, предприятие также строит крупную котельную в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа. Общая стоимость проекта составляет 208 миллионов рублей при софинансировании из Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого бюджета и собственных средств «Примтеплоэнерго».

Новая котельная придет на замену старой мазутной, которая работает с 1950 года. Уже проложены инженерные и тепловые сети, создан фундамент, завершается возведение металлоконструкций, устанавливается дымовая труба. В конце декабря рабочие приступят к установке стеновых панелей котельной. К теплоснабжению села котельная приступит со следующего отопительного сезона, сообщает пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго».

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